अल्कोहल पीने से लिवर डैमेज होने पर दिखते हैं ये वॉर्निंग साइन! ना करें इसे इग्नोंर

शराब को हल्के में लेना कभी-कभी भारी पड़ सकता है।अगर शरीर कुछ खास संकेत दे रहा है, तो वक्त रहते सच समझना जरूरी है।

Liver Damage Warning Signals:लिवर हमारे शरीर का वो अंग है जो चुपचाप अपना काम करता रहता है। डिटॉक्स से लेकर पाचन तक सब संभालता है। लेकिन जैसे ही शराब इस सिस्टम में एंट्री लेती है, सबसे पहला झटका लिवर को ही लगता है। ज्यादा शराब पीने से लिवर पर धीरे-धीरे निशान बनने लगते हैं। यही आगे चलकर लिवर सिरोसिस और फिर लिवर फेलियर जैसी गंभीर स्थिति तक पहुंचा सकते हैं और ये मत सोचिए कि “मैं तो कभी-कभार ही पीता/पीती हूँ, मुझे क्या होगा।” सच्चाई ये है कि कम मात्रा में शराब भी लिवर के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जाती।

अगर शरीर में ये 3 साफ संकेत दिखने लगें, तो समझ लीजिए कि शराब अब आपके लिवर को नुकसान पहुंचाने लगी है और इसे छोड़ देना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होगा। अगर रात में थोड़ी सी भी शराब पीने के बाद सुबह सिर भारी लगे, एनर्जी बिल्कुल जीरो हो, काम करने का मन न करे, उल्टी-उबकाई, बदन दर्द या कमजोरी महसूस हो तो इसे सिर्फ “नॉर्मल हैंगओवर” समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। ये लिवर डैमेज के शुरुआती संकेत भी हो सकते हैं। अगर पेट दर्द, गैस, भारीपन, उल्टी या बार-बार डकार आना आपकी रोज़मर्रा की समस्या बन गई है, तो संभव है कि शराब आपकी आंतों की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचा रही हो।