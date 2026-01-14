Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Cervical Cancer Risks Factor:Cervical cancer एक ऐसा कैंसर है जो शुरुआत में बिल्कुल शोर नहीं करता न दर्द, न कोई साफ warning sign। ये चुपचाप बढ़ता रहता है और सबसे डरावनी बात ये है कि इससे बचाव मुमकिन है, फिर भी ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज़ कर देते हैं। Cervical यानी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर तब होता है जब वहां की cells कंट्रोल से बाहर बदलने लगती हैं। इसका सबसे आम कारण है HPV... Human Papilloma Virus, जो sexual contact से फैलता है, पुरुष से महिला और महिला से पुरुष दोनों में।
अक्सर HPV सालों तक शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए quietly मौजूद रहता है। यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। शुरुआती stage में न दर्द होता है, न कोई signal इसलिए लोग check-up भी नहीं कराते। और जब symptoms दिखने लगते हैं, तब कई मामलों में कैंसर late stage तक पहुंच चुका होता है।
