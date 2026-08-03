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Lungs को खराब होने से बचाएंगी खाने वाली ये चीजें! देखें क्या कहती हैं Dr.Payal Rangar

क्या सही खानपान आपके फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है? जानिए क्या वाकई कोई Food या Drink Lungs को Detox करता है और Lung Health के लिए कौन-से Nutrients सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : August 3, 2026 12:29 PM IST

Lungs Diet:क्या हमारी Diet सच में फेफड़ों की सेहत को बेहतर बना सकती है? क्या हल्दी, अदरक, तुलसी या काली मिर्च जैसी चीज़ें सच में Lungs को Detox करती हैं? Air Pollution के बढ़ते खतरे के बीच क्या कुछ ऐसे Foods हैं जो फेफड़ों को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं?

इस वीडियो में Nutritionist Dr. Payal Ranger बता रही हैं कि Lung Health और Nutrition के बीच क्या संबंध है। साथ ही जानिए Asthma, COPD और बार-बार होने वाले Chest Infection में कैसी Diet फायदेमंद हो सकती है, Crash Diet का फेफड़ों पर क्या असर पड़ता है और Lung Health के लिए किन Superfoods को अपनी रोज़ की Diet में शामिल करना चाहिए।

इस वीडियो में जानिए: क्या Diet से Lung Health बेहतर हो सकती है? क्या कोई Food या Drink Lungs को Detox कर सकता है? Pollution से बचाने वाले Nutrients कौन-से हैं? Asthma और COPD में कैसी Diet रखें? Crash Diet और Protein की कमी का Lung Function पर असर Lung Health के लिए 5 Best Superfoods

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