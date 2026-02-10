Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Gut Care Tips:गैस, ब्लोटिंग और थकान… अक्सर हम इन्हें पेट की छोटी-सी समस्या समझकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं। लेकिन होलिस्टिक हेल्थ कोच और गट हेल्थ एक्सपर्ट ट्विंकल कंसल के मुताबिक, असली कहानी गट से शुरू होती है, जिसे “सेकेंड ब्रेन” भी कहा जाता है। यही गट हमारी इम्युनिटी, मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स और वज़न के बैलेंस तक को प्रभावित करता है। उनका कहना है कि फास्ट फूड, अनियमित खाने का समय, देर रात खाना और ज़्यादा तनाव चुपचाप गट बैक्टीरिया को बिगाड़ देते हैं। इसके शुरुआती संकेत एसिडिटी, कब्ज़, बिना वजह थकान, स्किन प्रॉब्लम्स और बार-बार बीमार पड़ना हो सकते हैं। यही वजह है कि आज बच्चों से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स तक IBS, ब्लोटिंग और डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिसमें ज़्यादा स्क्रीन टाइम और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी बड़ी भूमिका निभाते हैं।
ट्विंकल कंसल के अनुसार, रोज़ की थाली में दही, छाछ, मौसमी फल, फाइबर-रिच सब्ज़ियां और फर्मेंटेड फूड्स गट को सपोर्ट करते हैं। साथ ही, प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक्स यानी उनका खाना...इन दोनों के फर्क को समझना बेहद ज़रूरी है। बिना डॉक्टर की सलाह के हर सप्लीमेंट लेना सही नहीं होता। वह साफ़ तौर पर बताती हैं कि खाली पेट नींबू पानी या एप्पल साइडर विनेगर हर किसी के लिए सेफ नहीं होता और दिखावटी डिटॉक्स ड्रिंक्स में अक्सर साइंस से ज़्यादा मार्केटिंग होती है। इसके अलावा, क्रॉनिक कब्ज़, दस्त, अचानक वज़न कम होना या लगातार दर्द जैसे लक्षणों को कभी भी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए।
