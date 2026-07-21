बच्चेदानी निकलवाने के पीछे ये हैं बड़े कारण| Women's Uterus Removal

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : July 21, 2026 12:14 PM IST
Uterus Removing Causes:बच्चेदानी यानी Uterus, सिर्फ एक अंग नहीं... बल्कि महिला के शरीर का एक बेहद अहम हिस्सा है। लेकिन कई बार ऐसी मेडिकल स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जब डॉक्टरों को इसे निकालने यानी Hysterectomy की सलाह देनी पड़ती है। Heavy Bleeding, बड़े Fibroids, Adenomyosis, Uterus Prolapse या कुछ मामलों में Cancer जैसी समस्याएं महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी को इतना प्रभावित कर सकती हैं कि ऑपरेशन ही सबसे सुरक्षित विकल्प बन जाता है।
हालांकि, बच्चेदानी निकलने के बाद शरीर में कई तरह के शारीरिक और हार्मोनल बदलाव भी आ सकते हैं, इसलिए यह फैसला हमेशा सोच-समझकर और सही मेडिकल सलाह के बाद ही लिया जाता है। तो आखिर किन परिस्थितियों में बच्चेदानी निकालना जरूरी हो जाता है, कब इसके बिना इलाज संभव है और किन महिलाओं को इस सर्जरी की जरूरत पड़ती है? आइए जानते हैं Dr. Rahul Manchanda से।