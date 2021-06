Home Remedies for Headache: आज की इस धूल, धुआं, प्रदूषित वातावरण के कारण सिरदर्द (Headache in Hindi) की समस्या लोगों में देखने को काफी मिल रही है। इसके अलावा सिरदर्द अवसाद, तनाव के कारण भी हो सकता है। कई बार अधिक शारीरिक मेहनत करने, वर्क प्रेशर, सारा दिन लैपटॉप, मोबाइल का इस्तेमाल करने से भी सिर दर्द होने लगता है। हमारा दिमाग ही शरीर को सुचारू रूप से चलाता है। जब आपके मस्तिष्क को विपरीत परिस्‍थितियों में या क्षमता से अधिक काम करना पड़ जाता है, तो दर्द के जरिए ही शरीर के थके होने का संकेत मिलता है। अगर आपको भी इन सभी समस्याओं से सिरदर्द होने लगता है, तो आजमाएं कुछ घरेलू उपाय। इस वीडियो में आपको 5 ऐसे घरेलू उपाय (Home Remedies for Headache in Hindi) बता रहे हैं, जो सिरदर्द को चुटकी में दूर कर देंगे।