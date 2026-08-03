बारिश में होने वाली स्किन से जुड़ी इस समस्या का मिल गया इलाज!

Monsoon Skin Care Tips:बारिश का मौसम आते ही क्या आपकी स्किन भी बगावत करने लगती है?" कभी छोटे-छोटे लाल दाने... कभी इतनी तेज़ खुजली कि बार-बार खुजलाने का मन करे और कई लोगों को तो गर्दन, पीठ, अंडरआर्म्स या जांघों के आसपास रैशेज़ भी होने लगते हैं।

अक्सर लोग इसे सिर्फ 'गर्मी' या 'एलर्जी' समझकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं। लेकिन क्या हर दाने की वजह एलर्जी ही होती है? या मॉनसून में बढ़ी नमी, पसीना, फंगल इंफेक्शन और बैक्टीरिया इसके पीछे की असली वजह हैं?

तो आखिर... मॉनसून में स्किन पर दाने और खुजली क्यों बढ़ जाती है? किन लोगों को इसका खतरा ज़्यादा होता है? कौन-सी आदतें इस परेशानी को और बढ़ा देती हैं? और कब ये सामान्य रैश नहीं बल्कि डॉक्टर को दिखाने का संकेत हो सकता है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब देंगे Dermatologist डॉ. Chandani Jain Gupta.