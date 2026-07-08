hamburger icon
A
Read in English
  • हेल्थ न्यूज़
  • Videos
  • सुमोना चक्रवर्ती ने करवाई एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी! जानें किन महिलाएं को है ज्यादा खतरा

सुमोना चक्रवर्ती ने करवाई एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी! जानें किन महिलाएं को है ज्यादा खतरा

क्या हर महीने होने वाला तेज पीरियड्स दर्द सच में "नॉर्मल" है, या शरीर किसी गंभीर समस्या का इशारा दे रहा है?कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें महिलाएं अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं लेकिन ऐसा करना भारी पड़ सकता है।

WrittenBy

Published by: Lakshmi Sharma | Published : July 8, 2026 7:39 PM IST

Sumona Chakravarti Endometriosis Surgery:टीवी एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती ने खुलासा किया कि उन्हें Endometriosis था और आखिरकार उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर Endometriosis क्या है? क्या हर महीने होने वाला असहनीय पीरियड्स दर्द, रिलेशन के दौरान दर्द, प्रेग्नेंसी में दिक्कत या रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाला दर्द सिर्फ “नॉर्मल” है, या किसी गंभीर बीमारी का संकेत?

इस वीडियो में एक्सपर्ट से जानिए: Endometriosis क्या है? इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? किन महिलाओं में इसका खतरा ज्यादा होता है? कब सर्जरी की जरूरत पड़ती है? क्या सर्जरी के बाद महिला सामान्य जीवन जी सकती है? समय रहते पहचान और इलाज क्यों जरूरी है?

Watch Next

Related Videos

Related News