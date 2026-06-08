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प्रेगनेंसी के दौरान इन प्रोडक्ट्स से बनाएं दूरी, जानें क्या है सेफ?

Pregnancy में सिर्फ खान-पान ही नहीं, आपकी skincare routine भी दोबारा सोचने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ आम beauty products ऐसे हो सकते हैं, जिनके बारे में जानना हर होने वाली मां के लिए जरूरी है।

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : June 8, 2026 9:57 AM IST

Pregnancy Skin Care Tips:मेलास्मा छुपाने के लिए क्रीम लगा रहे हैं? मुँहासों के लिए रेटिनॉल का उपयोग कर रहे हैं? हां सनस्क्रीन लगाकर टेंशन फ्री हैं? तो ज़रा रुक जाये... क्योंकि गर्भावस्था के दौरान कुछ त्वचा देखभाल उत्पाद हो सकते हैं हानिकारक ऐसे होते हैं जो आपकी त्वचा के लिए नहीं, बाल्की बच्चे के लिए भी जोखिम पैदा कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के 9 महीने सिर्फ बेबी बंप बढ़ने तक सीमित नहीं होते...इस दौरान शरीर में हार्मोनल बदलाव इतने ज्यादा होते हैं कि त्वचा भी पूरी तरह से बदल जाती है।

किसी को मेलास्मा यानी पिगमेंटेशन की समस्या होने लगती है... किसी को मुँहासे... किसी को काले धब्बे, असमान त्वचा टोन और इन सब को ठीक करने के चक्कर में कुछ महिलाएं बिना सोचे-समझे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। लेकिन स्किन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गर्भावस्था में हर स्किन केयर प्रोडक्ट्स सुरक्षित नहीं होता... तो चलिए जानते हैं गर्भावस्था में किन Ingredients से दूरी बनाना जरूरी है।

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