अगर 8 घंटे सोने के बाद भी थकान रहती है, तो ये वीडियो जरूर देखें

क्या आप बिना ज्यादा काम किए भी हर समय थकान महसूस करती हैं? क्या सुबह उठने के बाद भी शरीर में एनर्जी नहीं रहती? इस वीडियो में Dr. Shalini Singh, Senior Consultant, Obstetrics & Gynaecology, Fortis La Femme, GK II बता रही हैं कि महिलाओं में लगातार थकान के पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं। आयरन की कमी, थायरॉयड, विटामिन D और B12 की कमी, हार्मोनल बदलाव, तनाव, खराब नींद और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसी कई वजहें इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। वीडियो में जानिए किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है और कौन-सी छोटी-छोटी आदतें आपकी एनर्जी वापस ला सकती हैं। अगर आप या आपके परिवार की कोई महिला लंबे समय से थकान महसूस कर रही है, तो यह वीडियो जरूर देखें और सही जानकारी के आधार पर अपनी सेहत का ध्यान रखें।