Skin Infection Home Remedies:इस मौसम में होती है सबसे ज्यादा स्किन प्रॉब्लम!

Monsoon Skin Care:बारिश का मौसम अपने साथ ठंडक तो लाता है, लेकिन स्किन के लिए कई नई परेशानियां भी लेकर आता है। खुजली, फंगल इंफेक्शन, रैशेज, पिंपल्स और रेडनेस जैसी समस्याएं मॉनसून में अचानक क्यों बढ़ जाती हैं? क्या बारिश का पानी स्किन के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? और आखिर आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में त्वचा की सही देखभाल कैसे करें?

इस खास बातचीत में आयुर्वेद एक्सपर्ट तरुण यादव मॉनसून में होने वाली आम स्किन समस्याओं, उनके कारण, बचाव और आयुर्वेदिक उपायों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। साथ ही जानिए फंगल इंफेक्शन और सामान्य खुजली में फर्क, मॉनसून स्किनकेयर से जुड़े मिथक और वो 3 जरूरी टिप्स जो हर किसी को इस मौसम में फॉलो करनी चाहिए। अगर आप भी बारिश के मौसम में अपनी स्किन को हेल्दी और इंफेक्शन-फ्री रखना चाहते हैं, तो यह इंटरव्यू आखिर तक जरूर देखें।