स्किन ग्लो या मार्केटिंग हाइप? जानें कोलेजन के फायदे और नुकसान

कोलेजन शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन 30 की उम्र होने के बाद ये घटने लगता है और कई लोग इसकी कमी को दूर करने के लिए कोलेजन के स्पलिमेंट्स भी लेते हैं। कोलेजन से जुड़े कुछ फायदे जरूर हैं लेकिन इसके नुकसान के बारे में नहीं जानते होंगे आप

Published by Lakshmi Sharma |Published : January 19, 2026 12:51 PM IST

इस वीडियो में हम आसान और क्लियर तरीके से समझेंगे कि collagen क्या होता है, शरीर में इसका क्या रोल है, इसके स्किन, हेयर, जॉइंट्स और बोन्स के फायदे क्या हैं, collagen supplements लेने से जुड़े possible side effects क्या हो सकते हैं, किन लोगों को इसे लेने से पहले खास सावधानी बरतनी चाहिए और किन नेचुरल तरीकों से शरीर में collagen को बढ़ाया जा सकता है। यह वीडियो सिर्फ health awareness और educational purpose के लिए है, इसलिए किसी भी supplement को शुरू करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें।

