स्किन ग्लो या मार्केटिंग हाइप? जानें कोलेजन के फायदे और नुकसान

इस वीडियो में हम आसान और क्लियर तरीके से समझेंगे कि collagen क्या होता है, शरीर में इसका क्या रोल है, इसके स्किन, हेयर, जॉइंट्स और बोन्स के फायदे क्या हैं, collagen supplements लेने से जुड़े possible side effects क्या हो सकते हैं, किन लोगों को इसे लेने से पहले खास सावधानी बरतनी चाहिए और किन नेचुरल तरीकों से शरीर में collagen को बढ़ाया जा सकता है। यह वीडियो सिर्फ health awareness और educational purpose के लिए है, इसलिए किसी भी supplement को शुरू करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें।