शबाना आजमी को आया अटैक,Tear Gas से होता है शरीर को ये नुकसान

Tear Gas Side Effects:हाल ही में जंतर-मंतर में प्रदर्शन के दौरान अभिनेत्री शबाना आज़मी को Tear Gas के धुएं का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें Asthma Attack आया और Inhaler लेना पड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि Tear Gas आखिर होती क्या है? क्या ये सच में सिर्फ आंखों में आंसू लाती है, या इसका असर हमारे फेफड़ों, सांस और त्वचा पर भी पड़ता है? इस वीडियो में जानिए: Tear Gas असल में गैस है या नहीं? CS Gas, CN और Pepper-Based OC Compound क्या होते हैं? Tear Gas शरीर पर कैसे असर करती है? Asthma के मरीजों के लिए यह कितनी खतरनाक हो सकती है? आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और स्किन बर्निंग क्यों होती है? एक्सपोज़ होने पर क्या करें और क्या नहीं?