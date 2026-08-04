मेनोपॉज के बाद बढ़ जाता है बच्चेदानी के कैंसर का खतरा, डॉक्टर ने कहा- इन लक्षणों पर जरूर करें गौर

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Published by: Ashu Kumar Das | Published : August 4, 2026 10:16 AM IST
Medically Verified By: Dr. Naveen Sanchety
क्या आपको लगता है बच्चेदानी का कैंसर सिर्फ बड़ी उम्र की महिलाओं को होता है? सच्चाई ये है कि बच्चेदानी का कैंसर किसी भी उम्र की महिला को हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि 45 साल के बाद इसका खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम फरीदाबाद के सेक्टर-8 स्थित सर्वोदय अस्पताल के सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. नवीन संचेती से आसान भाषा में समझेंगे कि बच्चेदानी का कैंसर असल में होता क्या है।
डॉ. संचेती इस वीडियो में बताएंगे कि इसकी जांच कैसे होती है, इलाज के कौन-कौन से विकल्प हैं और आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं।