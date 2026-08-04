मेनोपॉज के बाद बढ़ जाता है बच्चेदानी के कैंसर का खतरा, डॉक्टर ने कहा- इन लक्षणों पर जरूर करें गौर

क्या आपको लगता है बच्चेदानी का कैंसर सिर्फ बड़ी उम्र की महिलाओं को होता है? सच्चाई ये है कि बच्चेदानी का कैंसर किसी भी उम्र की महिला को हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि 45 साल के बाद इसका खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम फरीदाबाद के सेक्टर-8 स्थित सर्वोदय अस्पताल के सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. नवीन संचेती से आसान भाषा में समझेंगे कि बच्चेदानी का कैंसर असल में होता क्या है।

शुरुआती लक्षण जिन्हें नजरअंदाज न करें

पीरियड्स के अलावा बीच में ब्लीडिंग होना मेनोपॉज के बाद दोबारा ब्लीडिंग शुरू होना पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द या दबाव सफेद या बदबूदार डिस्चार्ज संबंध बनाते समय दर्द या ब्लीडिंग

किन महिलाओं को है बच्चेदानी के कैंसर का खतरा?

मोटापा और PCOS की समस्या वाली महिलाएं डायबिटीज और हाई BP की मरीज 35 साल के बाद कभी प्रेगनेंसी न हुई हो परिवार में बच्चेदानी या ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास लंबे समय तक हार्मोन थेरेपी लेने वाली महिलाएं

डॉ. संचेती इस वीडियो में बताएंगे कि इसकी जांच कैसे होती है, इलाज के कौन-कौन से विकल्प हैं और आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं।