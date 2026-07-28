hamburger icon
A
Read in English
  • हेल्थ न्यूज़
  • Videos
  • क्या आपका भी हो रहा है बार- बार गर्भपात? डॉक्टर बता रहे हैं इसके कारण और इलाज

क्या आपका भी हो रहा है बार- बार गर्भपात? डॉक्टर बता रहे हैं इसके कारण और इलाज

क्या आप भी उन महिलाओं में शामिल हैं, जिनका किसी भी कारण से बार- बार गर्भपात हो रहा है तो इसके पीछे कई गंभीर कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। इस वीडियो में डॉक्टर बता रहे हैं बार- बार मिसकैरेज होने के कारण और इलाज के बारे में।

WrittenBy

Published by: Ashu Kumar Das | Published : July 28, 2026 7:15 AM IST

WrittenBy

Medically Verified By: Dr. Nikita Trehan

बार-बार गर्भपात (Repeated Miscarriage) किसी भी परिवार व कपल के लिए भावनात्मक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण अनुभव हो सकता है। लेकिन क्या हर बार गर्भपात की वजह एक जैसी होती है? क्या इसका इलाज संभव है? और किन मामलों में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? इस वीडियो में सनराइज हॉस्पिटल की सीनियर गायनाकॉलजिस्ट डॉ. निकिता त्रेहन बता रही हैं कि बार-बार गर्भपात के पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं। बार- बार गर्भपात के पीछे क्रोमोसोमल असामान्यताएं, हार्मोनल असंतुलन, थायरॉयड की समस्या, अनियंत्रित डायबिटीज, गर्भाशय की संरचनात्मक समस्याएं, संक्रमण, ऑटोइम्यून बीमारियां और बढ़ती उम्र हो सकती है।

Watch Next