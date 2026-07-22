Postpartum Memory Loss:बच्चे पैदा करने के बाद भूलने क्यों लगती हैं महिलाएं?

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : July 22, 2026 6:21 PM IST
Memory Loss After Delivery:क्या आपको भी बच्चे के जन्म के बाद बार-बार चीज़ें भूलने लगी हैं?
फोन फ्रिज में रख देना, कार की चाबी कहीं और मिलना, या किसी कमरे में जाकर भूल जाना कि आए किस काम से थे… अगर आप नई माँ हैं, तो ये अनुभव आपके लिए बिल्कुल नया नहीं होगा।
लेकिन क्या प्रेग्नेंसी और डिलीवरी के बाद सच में याददाश्त कमजोर हो जाती है? या फिर इसके पीछे हार्मोनल बदलाव, नींद की कमी, तनाव और नवजात की जिम्मेदारियाँ होती हैं? इस वीडियो में डॉ. सुनील कुमार बरनवाल, Director & HOD – Neurosurgery, Yatharth Super Speciality Hospital, आसान भाषा में बताएंगे कि “Mom Brain” का असली विज्ञान क्या है, यह क्यों होता है, कितने समय तक रहता है और कब डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी हो जाता है।अगर आपके घर में हाल ही में बेबी हुआ है या आप किसी नई माँ को जानते हैं, तो यह वीडियो ज़रूर देखें और शेयर करें।