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Piles Causes in Women's:बवासीर की परेशानी महिलाओं में कब से होती है शुरु?

Menopause के बाद शरीर में होने वाला एक बदलाव महिलाओं की एक आम लेकिन अनदेखी समस्या का कारण बन सकता है। क्या है इसका कनेक्शन और किन संकेतों को बिल्कुल नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए? जानिए इस वीडियो में।

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : July 29, 2026 7:20 PM IST

Piles in Women:क्या Menopause के बाद कब्ज की समस्या बढ़ रही है? क्या इसका संबंध बवासीर (Piles) से हो सकता है? इस वीडियो में हम इसी अहम विषय पर बात कर रहे हैं। अक्सर महिलाएं Menopause के दौरान होने वाले Hormonal Changes को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन Estrogen का स्तर कम होने से पाचन तंत्र की गति धीमी पड़ सकती है, जिससे कब्ज की समस्या बढ़ती है। लंबे समय तक कब्ज रहने और मल त्याग के दौरान जोर लगाने से बवासीर का खतरा भी बढ़ सकता है।

इस वीडियो में डॉ. पंकज शर्मा (Laparoscopic & Bariatric Surgeon) बता रहे हैं:

Menopause और Piles का क्या कनेक्शन है?

Hormonal Changes कैसे पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं?

Menopause के दौरान कब्ज क्यों बढ़ती है?

किन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

Piles से बचाव के लिए क्या करें?

अगर आपकी उम्र 45-50 साल के आसपास है या आपके परिवार में कोई महिला Menopause के दौर से गुजर रही है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकता है।

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