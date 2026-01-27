बवासीर का इलाज होगा बिना चीरा लगाए, जानें कैसे?

पाइल्स की परेशानी अक्सर लोग चुपचाप सहते रहते हैं, डर और शर्म के चलते इलाज टलता चला जाता है। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को देखने और समझने का तरीका बदल चुका है बिना दर्द, बिना डर।

Piles Treatment:पाइल्स… या बवासीर एक ऐसी प्रॉब्लम, जिसके बारे में लोग खुलकर बात ही नहीं करते। दर्द, जलन, खून आना, उठने-बैठने में तकलीफ सब सह लेते हैं, लेकिन शर्म और डर की वजह से इलाज टालते रहते हैं। और जैसे ही इलाज की बात आती है, दिमाग में तुरंत वही पुरानी scary picture आ जाती है दर्दनाक ऑपरेशन, हफ्तों का बेड रेस्ट और लंबी छुट्टी लेकिन good news ये है कि अब पाइल्स का इलाज पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा।

पुराने ज़माने में पाइल्स को काटकर निकाला जाता था। दर्द ज्यादा, अस्पताल में कई दिन, चलने-फिरने में दिक्कत और recovery में टाइम। इसी डर की वजह से लोग बीमारी को बढ़ने देते थे। अब आया है एक modern और बिना कट वाला इलाज हेमोरॉयड आर्टरी एम्बोलिजेशन, यानी HAE। इसमें न पाइल्स काटी जाती है और न ही लेट्रिन के रास्ते कोई छेड़छाड़ होती है। डॉक्टर हाथ की नस से एक बहुत पतली वायर अंदर डालते हैं,जो सीधा उस नस तक जाती है जो पाइल्स को खून सप्लाई कर रही होती है। फिर वहां छोटे-छोटे coils डाले जाते हैं, जिससे पाइल्स में जाने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है और पाइल्स खुद-ब-खुद सिकुड़ने लगती है।