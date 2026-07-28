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क्या 6 साल की उम्र में पीरियड्स आना नॉर्मल है? डॉक्टर बता रहे हैं पेरेंट्स क्या करें

आजकल सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें चुनने को मिलती हैं जिसमें कहा जाता है कि 6 साल की बच्चों को पीरियड्स हो गए। ऐसे में पेरेंट्स का यह जानना जरूरी है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है और उन्हें क्या करना चाहिए।

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Published by: Ashu Kumar Das | Updated : July 28, 2026 5:06 PM IST

क्या 6 साल से कम उम्र की बच्ची को पीरियड्स आ सकते हैं? अगर ऐसा होता है, तो क्या यह सामान्य है या किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है? इस वीडियो में दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल की IVF Expert Dr. Abha Majumdar बता रही हैं कि समय से पहले पीरियड्स (Precocious Puberty) क्या होते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और किन लक्षणों पर माता-पिता को तुरंत ध्यान देना चाहिए। वीडियो में जानिए कि किस उम्र में पीरियड्स आना सामान्य माना जाता है, समय से पहले होने वाले शारीरिक बदलावों को कैसे पहचानें, किन मामलों में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना जरूरी है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। साथ ही, यह भी समझिए कि हर जल्दी आने वाला पीरियड किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता, लेकिन सही समय पर जांच कराना बेहद जरूरी है।

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