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Organ Donation Day: कौन कर सकता है Donate? कौन-से Organs Donate हो सकते हैं?

एक organ donor कई लोगों को नई जिंदगी दे सकता है, लेकिन organ donation को लेकर आज भी कई misconceptions हैं। जानिए expert से organ donation की पूरी प्रक्रिया, कौन organs donate कर सकता है और death के बाद कौन-से protocols follow किए जाते हैं।

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : August 12, 2026 3:36 PM IST

Organ Donation Day: एक organ donor की मदद से कई लोगों को life-saving transplant मिल सकता है, लेकिन organ donation को लेकर लोगों के मन में कई misconceptions और सवाल भी होते हैं। इस expert-led वीडियो में जानिए organ donation कैसे होता है, कौन organs donate कर सकता है और death के बाद donation के लिए कौन-से protocols follow किए जाते हैं।

इस वीडियो में जानिए: Organ Donation क्या है और यह क्यों जरूरी है?

Organ donation के types कौन-कौन से हैं?

Living Donation और Deceased Donation में क्या अंतर है?

Death के बाद organ donation की procedure क्या होती है?

कौन व्यक्ति organs donate कर सकता है?

कौन-कौन से organs और tissues donate किए जा सकते हैं?

Medical suitability के आधार पर kidneys, liver, heart, lungs, pancreas और intestine जैसे organs और corneas, skin, bone और heart valves जैसे tissues donation के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

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