निपाह या बर्ड फ्लू, कौन-सा वायरस है इंसान के लिए जानलेवा?

दो अलग-अलग वायरस, दो अलग तरीके… लेकिन खतरा दोनों में ही छिपा है। 2026 की शुरुआत में उभरते ये हेल्थ अलर्ट हमें सतर्क रहने का साफ इशारा दे रहे हैं।

Nipah Vs. Bird Flu:निपाह वायरस का नाम सुनते ही हेल्थ सिस्टम अलर्ट मोड में आ जाता है। ये फ्रूट बैट्स से फैलता है, कभी सूअरों के ज़रिए और कुछ मामलों में इंसान से इंसान तक भी पहुंच सकता है। शुरुआत साधारण बुखार और सिरदर्द से होती है, लेकिन कुछ ही घंटों में दिमाग में सूजन, दौरे, बेहोशी और कोमा तक की नौबत आ सकती है। WHO के मुताबिक निपाह में हर दो में से एक मरीज की मौत हो सकती है, और सबसे बड़ी चिंता ये है कि इसका अभी तक कोई पक्का इलाज या वैक्सीन नहीं है। जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल में इसके दो केस सामने आए, करीब 200 लोग निगरानी में रखे गए और सर्विलांस बढ़ाया गया खतरा कम है, लेकिन लापरवाही जानलेवा हो सकती है।

अब बात बर्ड फ्लू की, जो नाम से ही बता देता है कि इसका पहला निशाना कौन होता है। ये वायरस मुर्गियों, बतखों और जंगली पक्षियों में फैलता है। हाल ही में बिहार के दरभंगा में कौवों की अचानक मौत के बाद H5N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। सवाल उठता है क्या ये इंसानों के लिए भी जानलेवा है? जवाब है हां, लेकिन बहुत कम मामलों में। इंसानों में ये वायरस तभी पहुंचता है जब संक्रमित पक्षियों के बेहद करीबी संपर्क में आया जाए। इसके लक्षणों में तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत और निमोनिया शामिल हैं। यानी जहां निपाह कम फैलता है लेकिन बेहद जानलेवा है, वहीं बर्ड फ्लू का असर ज़्यादा फैलाव और निगरानी से जुड़ा है—दोनों ही वायरस सतर्क रहने की साफ चेतावनी देते हैं।