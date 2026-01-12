Select Language

नाइट शिफ्ट से बढ़ता कैंसर का रिस्क? जानें क्या है सच?

रात को जागना आज की लाइफस्टाइल बन चुका है, लेकिन इसके असर सिर्फ अगली सुबह की थकान तक सीमित नहीं होते। शरीर के अंदर क्या साइलेंट बदलाव शुरू होते हैं, जानकर आप चौंक सकते हैं।

Published by Lakshmi Sharma |Published : January 12, 2026 5:22 PM IST

">

असल में जब हम रात को नहीं सोते, तो शरीर की biological clock यानी circadian rhythm पूरी तरह disturb हो जाती है। इसी clock के हिसाब से शरीर एक बेहद जरूरी hormone बनाता है   Melatonin। यही hormone हमारी immunity को strong रखता है और cells को damage से बचाने में मदद करता है। जब melatonin का level गिरता है, तो शरीर की natural defence कमजोर होने लगती है, जो आगे चलकर serious health problems की वजह बन सकती है।

TRENDING NOW

फिटनेस वीडियोView More

ब्यूटी वीडियोView More

डिज़ीज़ वीडियोView More

सेक्‍सुअल हेल्थ वीडियोView More

प्रेगनेंसी वीडियोView More

Health Calculator

लेटेस्‍ट आर्टिकल्‍स

नाइट शिफ्ट से बढ़ता कैंसर का रिस्क? जानें क्या है सच?

नाइट शिफ्ट से बढ़ता कैंसर का रिस्क? जानें क्या है सच?

रात को जागना आज की लाइफस्टाइल बन चुका है, लेकिन इसके असर सिर्फ अगली सुबह की थकान तक सीमित नहीं होते। शरीर के अंदर क्या साइलेंट बदलाव शुरू होते हैं, जानकर आप चौंक सकते हैं।

महिलाओं में बार-बार इन्फेक्शन क्यों होता है? डॉक्टर बता रहे हैं इसके कारण और बचाव का तरीका

महिलाओं में बार-बार इन्फेक्शन क्यों होता है? डॉक्टर बता रहे हैं इसके कारण और बचाव का तरीका

Recurrent infections in women Causes and prevention tips : महिलाओं में बार-बार इंफेक्शन होना एक सामान्य लेकिन नजरअंदाज न करने वाली समस्या है। सही जानकारी, स्वच्छता, संतुलित जीवनशैली को अपनाकर इससे बचा जा सकता है।

शरीर में किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? जानें कौन-सा पोषक तत्व बालों के लिए होता है जरूरी

शरीर में किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? जानें कौन-सा पोषक तत्व बालों के लिए होता है जरूरी

Hair Fall in Hindi: बालों के लिए विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन बहुत जरूरी होते हैं। शरीर में इनकी कमी से बाल झड़ सकते हैं। इसलिए आपको पोषक तत्वों से भरपूर डाइट जरूर लेनी चाहिए।

Pregnancy Diet: मां के खान-पान पर निर्भर करेगा बच्चे का फ्यूचर, गायनेकोलॉजिस्ट से जानें कौन से न्यूट्रिशन सबसे जरूरी

Pregnancy Diet: मां के खान-पान पर निर्भर करेगा बच्चे का फ्यूचर, गायनेकोलॉजिस्ट से जानें कौन से न्यूट्रिशन सबसे जरूरी

Pregnancy Me Diet Kyo Jaruri Hai | एक बच्चे का भविष्य और उसकी सेहत काफी हद तक उसकी मां के खान-पान पर निर्भर करती है और इसलिए, बच्चे को एक स्वस्थ और सफल जीवन देने के लिए मां का सही पोषण लेना बहुत जरूरी है।

मकर संक्रांति के दिन मिथिला में खाया जाता है दही-चूड़ा, स्वाद ही नहीं सेहत का राज है ये पारंपरिक खाना

मकर संक्रांति के दिन मिथिला में खाया जाता है दही-चूड़ा, स्वाद ही नहीं सेहत का राज है ये पारंपरिक खाना

Dahi chura Is Eaten in Bihar on the occasion of Makar Sankranti: मकर संक्रांति के खास मौके पर पूरे देश में तिल-गुड़ और खिचड़ी खाई जाती है। लेकिन हमारे देश में एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पर मकर संक्रांति के दिन दही- चूड़ा खाया जाता है।

Thyroid And Hair Fall: जब थायराइड की दवा के बाद भी बाल झड़ना न रुके, तो क्या करें?

Thyroid And Hair Fall: जब थायराइड की दवा के बाद भी बाल झड़ना न रुके, तो क्या करें?

Thyroid Mai Balo Ka Jhadna: अगर आपको थायराइड है, जिसके कारण आपका एक्सेसिव लेवल पर हेयर फॉल हो रहा है तो समस्या पर ध्यान दें। अगर आपके बाल झड़ ज्यादा रहे हैं लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आइए डॉक्टर से जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है।

View more

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!

thehealthsite subscribe now