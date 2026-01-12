नाइट शिफ्ट से बढ़ता कैंसर का रिस्क? जानें क्या है सच?

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
">
असल में जब हम रात को नहीं सोते, तो शरीर की biological clock यानी circadian rhythm पूरी तरह disturb हो जाती है। इसी clock के हिसाब से शरीर एक बेहद जरूरी hormone बनाता है Melatonin। यही hormone हमारी immunity को strong रखता है और cells को damage से बचाने में मदद करता है। जब melatonin का level गिरता है, तो शरीर की natural defence कमजोर होने लगती है, जो आगे चलकर serious health problems की वजह बन सकती है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information