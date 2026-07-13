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घर से मच्छर भगाने वाली कॉइल है सेहत के नुकसानदायक, इस्तेमाल करने से पहले जानें इसके बारे में

भारतीय घरों में आज भी कई लोग मच्छरों को भगाने के लिए कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन कॉइल से निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आइए डॉक्टर से जानते हैं इसके बारे में-

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Published by: Ashu Kumar Das | Published : July 13, 2026 1:52 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Sumit Aggarwal

क्या आप भी हर रात मच्छरों से बचने के लिए मच्छर भगाने वाली कॉइल जलाते हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि कॉइल जलाने से सिर्फ मच्छर भागते हैं। पर सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे दावे किए जाते हैं कि मच्छर भगाने वाली कॉइल का धुआं सिगरेट के धुएं से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, यहां तक कि कुछ लोग इसे जानलेवा भी बताते हैं। लेकिन क्या इन दावों में सच्चाई है या यह सिर्फ अफवाह है? आखिर कॉइल का धुआं शरीर पर क्या असर डालता है? इस बारे में जानकारी दे रहे हैं फरीदाबाद के सेक्टर 8 स्थित Internal Medicine के Director & Head Dr. Sumit Aggarwal

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