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  • Kriti Sanon ने अपने अंडे करवाए फ्रीज़!जानें महिलाएं क्यों करवाती हैं Egg Freeze?

Kriti Sanon ने अपने अंडे करवाए फ्रीज़!जानें महिलाएं क्यों करवाती हैं Egg Freeze?

क्या Egg Freezing सच में महिलाओं को भविष्य की Planning का Option देता है, या इसके बारे में कई बातें अब भी गलत समझी जाती हैं?

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : July 13, 2026 10:31 AM IST

Kriti Sanon Egg Freezing:कृति सेनन ने अपनी फिल्म 'मिमी' की तैयारी के दौरान ही अपने Eggs Freeze करवा लिए थे।उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए उन्हें Weight Gain करना था... और क्योंकि Egg Freezing की प्रक्रिया में भी शरीर में बदलाव आते हैं, इसलिए उन्होंने उसी समय इस Procedure को करवाना सही समझा…35 साल की कृति का कहना है कि वो सिर्फ Biological Clock या समाज के Pressure की वजह से शादी या मां बनने का फैसला नहीं लेना चाहतीं।

लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल शुरू होता है। आखिर Egg Freezing होता क्या है? क्या ये सिर्फ Celebrities का Trend बन गया है...या आज की Working Women के लिए भी ये एक Smart Medical Option है?क्या Egg Freeze कराने के बाद Future Pregnancy की Guarantee मिल जाती है? और क्या हर महिला को इसे लेकर सोचना चाहिए? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की  Consultant IVF Dr. Sakshi Chopra

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