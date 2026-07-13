Kriti Sanon ने अपने अंडे करवाए फ्रीज़!जानें महिलाएं क्यों करवाती हैं Egg Freeze?

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : July 13, 2026 10:31 AM IST
Kriti Sanon Egg Freezing:कृति सेनन ने अपनी फिल्म 'मिमी' की तैयारी के दौरान ही अपने Eggs Freeze करवा लिए थे।उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए उन्हें Weight Gain करना था... और क्योंकि Egg Freezing की प्रक्रिया में भी शरीर में बदलाव आते हैं, इसलिए उन्होंने उसी समय इस Procedure को करवाना सही समझा…35 साल की कृति का कहना है कि वो सिर्फ Biological Clock या समाज के Pressure की वजह से शादी या मां बनने का फैसला नहीं लेना चाहतीं।