Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Stomach Pain Reasons:अगर आपको भी पेट में बार-बार दर्द होता है और हर बार आप सोचकर टाल देते हैं कि “अरे यार, गैस होगी”, तो अब इसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि अक्सर हम पेट दर्द को गलत खान-पान, थकान या स्ट्रेस समझकर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब यही दर्द बार-बार लौटे और इसके साथ जलन, भारीपन, उल्टी जैसा मन, भूख कम लगना, दस्त या कब्ज, पेट फूलना, कमजोरी, थकान, चक्कर या सिरदर्द भी होने लगे और आपकी डेली लाइफ प्रभावित होने लगे, तो ये बॉडी का साफ अलर्ट हो सकता है।
डॉक्टरों के मुताबिक बार-बार पेट दर्द IBS, IBD, GERD, सीलिएक डिज़ीज़, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बैक्टीरियल इंफेक्शन, पित्ताशय या किडनी स्टोन, अपेंडिसाइटिस, पैनक्रिएटाइटिस, फूड एलर्जी, लैक्टोज इनटोलरेंस, पेप्टिक अल्सर या ज्यादा तनाव की वजह से भी हो सकता है, यानी पेट दर्द हमेशा मामूली नहीं होता। गलत लाइफस्टाइल, अनियमित खाना और लगातार स्ट्रेस इस परेशानी को और बढ़ा सकते हैं, इसलिए समय पर संतुलित खाना, तला-भुना कम करना, भरपूर पानी पीना, रोज़ थोड़ी वॉक या एक्सरसाइज, योग-ध्यान अपनाना और खाने के तुरंत बाद लेटने से बचना जरूरी है, वहीं अगर दर्द लगातार बना रहे, तेज हो, उल्टी या दस्त में खून दिखे, अचानक वजन कम होने लगे या कमजोरी बढ़ जाए, तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information