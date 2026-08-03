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  • 2 हफ्ते से खांसी जा ही नहीं रही? तो ये हो सकता है लंग कैंसर का संकेत? डॉक्टर बता रहे हैं कब मिलें

2 हफ्ते से खांसी जा ही नहीं रही? तो ये हो सकता है लंग कैंसर का संकेत? डॉक्टर बता रहे हैं कब मिलें

क्या कई हफ्तों या महीनों से चल रही खांसी का मतलब हमेशा लंग कैंसर होता है? इस वीडियो में डॉक्टर विस्तार से बताएंगे कि लंबे समय तक रहने वाली खांसी के पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं और किन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

WrittenBy

Published by: Ashu Kumar Das | Published : August 3, 2026 3:56 PM IST

WrittenBy

Medically Verified By: Dr. Naveen Sanchety

क्या कई हफ्तों या महीनों से चल रही खांसी का मतलब हमेशा लंग कैंसर होता है? इस वीडियो में डॉक्टर विस्तार से बताएंगे कि लंबे समय तक रहने वाली खांसी के पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं और किन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जा रहा है, तब सर्वोदय हॉस्पिटल के सीनियर ऑन्कॉलजिस्ट डॉ. नवीन संचेती (Dr. Naveen Sanchety, Surgical Oncologist, Sarvodaya Hospital Faridabad) बता रहे हैं लंग कैंसर के कारण क्या हैं और किन कारणों से लंग कैंसर के मामले तेजी बढ़ रहे हैं।

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