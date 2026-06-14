भरत में प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को कई तरह की बातें कहीं जाती हैं। इन बातों के कारण महिलाओं के मन में कई तरह की भ्रामक बातें आ जाती हैं, इन्हीं बातों में से एक है प्रेग्नेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड करवाने से गर्भ में पलने वाले बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? प्रेग्नेंसी में महिलाएं अल्ट्रासाउंड करवाएं तो इससे बच्चे को नुकसान होता है? आज इस वीडियो में डॉक्टर दिल्ली के हौजखास स्थित कैपिटल हेल्थ क्लीनिक की डायरेक्टर, चीफ रेडियोलॉजिस्ट और वुमन हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. बिमल प्रीत मोहन ( Dr. Bimalpreet Mohan, Director, Chief Radiologist and Women Health expert from Capital Health Cilnic in Hauzkhas New Delhi) से जानेंगे ऐसा होता है या नहीं।