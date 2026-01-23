Select Language

प्लेसेंटा प्रीविया में संबंध बनाना सेफ है या नहीं? देखें ये वीडियो

प्रेग्नेंसी के दौरान कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, जिन्हें हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। एक छोटा-सा फैसला मां और बच्चे की सेफ्टी पर बड़ा असर डाल सकता है।

अब सबसे आम सवाल यही होता है कि Placenta Previa में सेक्स सेफ है या नहीं। डॉक्टरों का जवाब बिल्कुल क्लियर है—नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सेक्स करने से गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, सर्विक्स में जलन हो सकती है और इससे अचानक ब्लीडिंग ट्रिगर हो सकती है। गंभीर मामलों में हैमरेज यानी बहुत ज्यादा खून बहने का खतरा रहता है, जो मां और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर इस फेज में पूरी तरह आराम और ज़ीरो सेक्सुअल एक्टिविटी की सलाह देते हैं।

