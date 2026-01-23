Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
">
अब सबसे आम सवाल यही होता है कि Placenta Previa में सेक्स सेफ है या नहीं। डॉक्टरों का जवाब बिल्कुल क्लियर है—नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सेक्स करने से गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, सर्विक्स में जलन हो सकती है और इससे अचानक ब्लीडिंग ट्रिगर हो सकती है। गंभीर मामलों में हैमरेज यानी बहुत ज्यादा खून बहने का खतरा रहता है, जो मां और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर इस फेज में पूरी तरह आराम और ज़ीरो सेक्सुअल एक्टिविटी की सलाह देते हैं।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information