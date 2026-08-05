ब्रेस्ट का शेप खराब होने के पीछे कारण है स्तनपान?Breastfeeding Week

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : August 5, 2026 5:49 PM IST
Breast Care Tips:क्या Breastfeeding कराने से Breast की Shape सच में खराब हो जाती है? यह एक ऐसा सवाल है, जिसे लेकर आज भी कई महिलाओं के मन में डर और कई तरह की गलतफहमियां हैं। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक Myth?
इस वीडियो में Dr. Vaishali Zamre बता रही हैं कि Breastfeeding का Breast Shape पर वास्तव में कितना असर पड़ता है, Breast ढीले होने की असली वजह क्या होती है, और क्या इन्हें दोबारा reshape किया जा सकता है। साथ ही जानिए Exercise, सही Bra, Healthy Lifestyle और Medical Treatments से जुड़े जरूरी फैक्ट्स, ताकि आप अफवाहों नहीं बल्कि सही जानकारी के आधार पर फैसला ले सकें।
अगर आप Pregnancy, Breastfeeding या Women's Health से जुड़े ऐसे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें।
इस वीडियो में जानिए:
क्या Breastfeeding से Breast की Shape बदल जाती है?
Breast ढीले होने की असली वजह क्या है?
क्या Breast की Shape दोबारा ठीक की जा सकती है?
Exercise और सही Bra कितने मददगार हैं?
Breast Health के लिए जरूरी Lifestyle Tips
Breastfeeding से जुड़े आम Myth और उनकी सच्चाई