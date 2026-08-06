शरीर पर दिखने वाला या गांठ कैंसर है? देखें ये पूरी वीडियो| Lipoma Symptoms

Lipoma Symptoms:Lipoma... और Cancer! सुनने में दोनों का नाम साथ आए तो डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन क्या शरीर पर दिखने वाली हर गांठ कैंसर होती है? बिल्कुल नहीं! कई लोगों को नहाते समय, कपड़े बदलते वक्त या जिम में अचानक शरीर पर एक मुलायम-सी गांठ महसूस होती है। पहला ख्याल क्या आता है? 'कहीं ये कैंसर तो नहीं?'... और यहीं से शुरू हो जाती है टेंशन और Google Search! असल में, कई मामलों में ये गांठ Lipoma हो सकती है।

यानी शरीर में फैट सेल्स से बनी एक गैर-कैंसर (Benign) गांठ। लेकिन सवाल ये है... Lipoma होता क्यों है? किन लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है? क्या ये अपने आप ठीक हो जाता है या ऑपरेशन कराना पड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल... क्या कभी Lipoma भी खतरनाक साबित हो सकता है?