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डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है तो जरूर करें ये वाला योगासन

क्या डायबिटीज को कंट्रोल करने में सिर्फ दवाएं ही मदद करती हैं, या कुछ योगासन भी ब्लड शुगर मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभा सकते हैं?

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : June 22, 2026 2:36 PM IST

Yoga Asan For Diabetes:डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दवाएं ही नहीं, बल्कि योग भी बेहद असरदार माना जाता है। खासतौर पर मंडूकासन, अर्ध मत्स्येन्द्रासन, भुजंगासन और धनुरासन जैसे योगासन पैंक्रियाज को स्टिम्युलेट करने में मदद कर सकते हैं, जिससे इंसुलिन के बेहतर उपयोग में सहायता मिलती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नियमित योग करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखने, तनाव कम करने और मेटाबॉलिज्म सुधारने में मदद मिल सकती है।

हालांकि योग कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन संतुलित डाइट, नियमित एक्सरसाइज और डॉक्टर की सलाह के साथ इसे अपनाने से डायबिटीज मैनेजमेंट में अच्छा फायदा मिल सकता है। रोजाना 20-30 मिनट योग करने की आदत ब्लड शुगर के साथ-साथ ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।

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