hamburger icon
A
Read in English
  • हेल्थ न्यूज़
  • Videos
  • शुगर को कंट्रोल करना है तो आज से ही करें ये वाला योगासन| Yoga For Diabetes

शुगर को कंट्रोल करना है तो आज से ही करें ये वाला योगासन| Yoga For Diabetes

क्या सिर्फ योग से ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकता है? जानिए डायबिटीज़ और प्रीडायबिटीज़ में कौन-सा योगासन सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

WrittenBy

Published by: Lakshmi Sharma | Published : July 29, 2026 1:59 PM IST

Yoga For Control Sugar:क्या सिर्फ योग की मदद से ब्लड शुगर कंट्रोल की जा सकती है? अगर आप Diabetes या Prediabetes से जूझ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में योग एक्सपर्ट मानसी गुलाटी बता रही हैं एक ऐसा प्रभावी योगासन, जिसे नियमित रूप से करने से ब्लड शुगर मैनेज करने, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर बनाने और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद मिल सकती है।

इस वीडियो में जानें:

डायबिटीज़ के लिए कौन-सा योगासन सबसे फायदेमंद है?

इसे सही तरीके से कैसे करें? किस समय करना सबसे बेहतर रहता है?

किन लोगों को यह योगासन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए?

योग के साथ किन लाइफस्टाइल बदलावों से मिल सकता है बेहतर फायदा?

Watch Next

Related News