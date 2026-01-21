Select Language

15 साल की उम्र के बाद Periods न आए तो सावधान! जानें कारण

पीरियड्स सिर्फ डेट नहीं बताते, ये आपकी बॉडी के अंदर चल रहे बदलावों का साइलेंट मैसेज होते हैं। कभी जल्दी, कभी देर से आने वाले ये संकेत कई बड़े सवाल खड़े कर सकते हैं।

Published by Lakshmi Sharma |Published : January 21, 2026 6:43 PM IST

Periods Delay Reasons:पीरियड्स सिर्फ “हर महीने वाला सीन” नहीं, बल्कि आपकी बॉडी का स्टेटस अपडेट होते हैं। किसी को जल्दी शुरू हो जाते हैं, किसी को देर से और यहीं से सवाल आता है क्या ये नॉर्मल है? आमतौर पर पहला पीरियड 11 से 15 साल की उम्र में या प्यूबर्टी के शुरुआती संकेत आने के करीब 2 साल बाद आता है। लेकिन कुछ लड़कियों को 8–10 साल में ही पीरियड शुरू हो जाते हैं, जबकि कुछ को 16–17 तक भी नहीं आते।

जल्दी पीरियड आना इस बात का इशारा हो सकता है कि बॉडी में हार्मोन उम्र से पहले एक्टिव हो रहे हैं, जिसमें जेनेटिक्स, जंक फूड, वजन बढ़ना और लाइफस्टाइल बड़ी भूमिका निभाते हैं।वहीं अगर 15 साल की उम्र तक पीरियड शुरू ही नहीं हुए, तो इसे हल्के में लेना सही नहीं है। ऐसे मामलों में डॉक्टर हार्मोन चेक कराने की सलाह

TRENDING NOW

फिटनेस वीडियोView More

ब्यूटी वीडियोView More

डिज़ीज़ वीडियोView More

सेक्‍सुअल हेल्थ वीडियोView More

प्रेगनेंसी वीडियोView More

Health Calculator

लेटेस्‍ट आर्टिकल्‍स

15 साल की उम्र के बाद Periods न आए तो सावधान! जानें कारण

15 साल की उम्र के बाद Periods न आए तो सावधान! जानें कारण

पीरियड्स सिर्फ डेट नहीं बताते, ये आपकी बॉडी के अंदर चल रहे बदलावों का साइलेंट मैसेज होते हैं। कभी जल्दी, कभी देर से आने वाले ये संकेत कई बड़े सवाल खड़े कर सकते हैं।

क्या गर्भावस्था के दौरान पेरासिटामोल लेना सेफ है? जानें डॉक्टर क्या कहते हैं इस बारे में

क्या गर्भावस्था के दौरान पेरासिटामोल लेना सेफ है? जानें डॉक्टर क्या कहते हैं इस बारे में

Kya Pregnancy me Paracetamol Kha Sakte Hai: गर्भवती महिलाओं को पेनकिलर के रूप में पेरासिटामोल लेनी चाहिए या नहीं इस बारे में हेल्थ एक्सपर्ट्स से बात करेंगे। चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी में कितनी सेफ हैं पेरासिटामोल।

लंबे बालों की केयर कैसे करें? जानें 5 तरीके जो बाल बनाएंगे खूबसूरत

लंबे बालों की केयर कैसे करें? जानें 5 तरीके जो बाल बनाएंगे खूबसूरत

Sardiyo Mai Balo Ki Dekhbhal: अगर आप सर्दियों में अपने लंबे बालों से परेशान हो गई हैं और उन्हें संभालने में दिक्कत महसूस कर रही हैं तो हमारी बताई इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। ये आपके बालों की खूबसूरती को वापस ले आएंगी।

सर्दियों में नारियल पानी पीने से क्या होता है? जानें शरीर में दिखने वाले बदलाव

सर्दियों में नारियल पानी पीने से क्या होता है? जानें शरीर में दिखने वाले बदलाव

Can we drink coconut water in winter : कुछ लोग सर्दियों के मौसम में नारियल पानी पीना छोड़ देते हैं। आइए आपको सर्दी में भी नारियल पानी पीने से मिलने वाले फायदों के बारे में बताते हैं।

पीने का RO वॉटर सेफ है या नहीं? जानें कितना टीडीएस माना जाता है सही

पीने का RO वॉटर सेफ है या नहीं? जानें कितना टीडीएस माना जाता है सही

पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से फिट रखने की सबसे आसान चाबी है। जो लोग इसे सही तरीके से पीते हैं, उनकी बॉडी खुद ही कई परेशानियों से बचने लगती है।

बेवफाई के 3 पक्के लक्षण: ऐसे पहचानें कि आपकी पत्नी का मन कहीं और तो नहीं

बेवफाई के 3 पक्के लक्षण: ऐसे पहचानें कि आपकी पत्नी का मन कहीं और तो नहीं

कई बार शक सच होता है, तो कई बार यह सिर्फ गलतफहमी या परिस्थितियों का नतीजा होता है। यही कारण आज हम आपको बताने जा रहे हैं पत्नी की बेवफाई पता लगाने के 4 तरीकों के बारे में।

View more