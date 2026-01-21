15 साल की उम्र के बाद Periods न आए तो सावधान! जानें कारण

पीरियड्स सिर्फ डेट नहीं बताते, ये आपकी बॉडी के अंदर चल रहे बदलावों का साइलेंट मैसेज होते हैं। कभी जल्दी, कभी देर से आने वाले ये संकेत कई बड़े सवाल खड़े कर सकते हैं।

Periods Delay Reasons:पीरियड्स सिर्फ “हर महीने वाला सीन” नहीं, बल्कि आपकी बॉडी का स्टेटस अपडेट होते हैं। किसी को जल्दी शुरू हो जाते हैं, किसी को देर से और यहीं से सवाल आता है क्या ये नॉर्मल है? आमतौर पर पहला पीरियड 11 से 15 साल की उम्र में या प्यूबर्टी के शुरुआती संकेत आने के करीब 2 साल बाद आता है। लेकिन कुछ लड़कियों को 8–10 साल में ही पीरियड शुरू हो जाते हैं, जबकि कुछ को 16–17 तक भी नहीं आते।

जल्दी पीरियड आना इस बात का इशारा हो सकता है कि बॉडी में हार्मोन उम्र से पहले एक्टिव हो रहे हैं, जिसमें जेनेटिक्स, जंक फूड, वजन बढ़ना और लाइफस्टाइल बड़ी भूमिका निभाते हैं।वहीं अगर 15 साल की उम्र तक पीरियड शुरू ही नहीं हुए, तो इसे हल्के में लेना सही नहीं है। ऐसे मामलों में डॉक्टर हार्मोन चेक कराने की सलाह