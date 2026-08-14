लिवर का कितना हिस्सा Donate कर सकते हैं? कौन बन सकता है Donor? | Dr. Ankur Garg

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : August 14, 2026 2:17 PM IST
Liver Donation:क्या एक healthy इंसान अपने Liver का एक हिस्सा donate कर सकता है? Liver donate करने के बाद donor के शरीर में क्या बदलाव होते हैं और क्या Liver दोबारा regenerate करता है? Living Liver Donation को लेकर लोगों के मन में ऐसे कई सवाल हैं। NOTTO की 2024 Annual Report के मुताबिक, भारत में 2024 में 4,901 Liver Transplants हुए, जिनमें 3,946 Living-Donor और 952 Deceased-Donor Transplants थे। यानी भारत में Liver Transplant के लिए living donation की बड़ी भूमिका है।
इस वीडियो में Dr. Ankur Garg से जानिए: क्या कोई healthy व्यक्ति अपने Liver का एक हिस्सा donate कर सकता है? Liver donate करने के बाद क्या Liver दोबारा regenerate होता है? कौन Liver Donor बन सकता है और किन लोगों को donation से बचना चाहिए? क्या donor और recipient का Blood Group same होना जरूरी है?
Diabetes, BP, fatty liver या ज्यादा उम्र होने पर क्या Liver donate किया जा सकता है? Living Liver Donation में donor के लिए कितने risks होते हैं? Living Liver Donation से जुड़े myths, donor की safety, eligibility, risks और organ donation के rules को समझने के लिए पूरा वीडियो देखें।