hamburger icon
A
Read in English
  • Home
  • Videos
  • 1 दिन में डायबिटीज के मरीजों को कितने आम खाने चाहिए? खाने से पहले जान लीजिए इसकी सही मात्रा

1 दिन में डायबिटीज के मरीजों को कितने आम खाने चाहिए? खाने से पहले जान लीजिए इसकी सही मात्रा

गर्मियों के मौसम में अगर आप भी आम का मजा लेना चाहते हैं वो भी बिना ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाए तो हम आपको बताने जा रहे हैं डायबिटीज के मरीजों को 1 दिन में कितने आम खाने चाहिए। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं डाइटिशियन कामिनी सिन्हा।

WrittenBy

Published by: Ashu Kumar Das | Published : June 13, 2026 12:27 PM IST

WrittenBy

Medically Verified By: Kamini Sinha

क्या आपको भी डायबिटीज की समस्या है, लेकिन गर्मियों के मौसम में आम से बहुत ज्यादा प्यार है। पर आम खाते ही आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियां होने लगती हैं? अगर हां तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। इस वीडियो में डाइटिशियन कामिनी सिन्हा बता रही हैं 1 दिन में डायबिटीज के मरीजों को कितना आम खाना चाहिए। डाइटिशियन बताती हैं कि आम में प्राकृतिक शुगर और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को एक दिन में लगभग ½ से 1 कप (80-100 ग्राम) कटे हुए आम का सेवन करने की सलाह दी जाती है। यह मात्रा लगभग एक छोटे आम के बराबर होती है। आम खाते समय यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि उसे किसी अन्य मीठी चीज या चीनी वाली चीजों के साथ बिल्कुल न खाएं। बेहतर होगा कि आम को खाने के बीच स्नैक्स के रूप में खाया जाए और इसके साथ प्रोटीन या फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे नट्स या दही शामिल किए जाएं।

अगर आप भी डायबिटीज के मरीज हैं तो अगली बार आम खाने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, ताकि आम मिठास को बढ़ाए ब्लड शुगर को नहीं।

Watch Next

Related Videos

Related News