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Published by: Ashu Kumar Das | Published : June 17, 2026 10:08 AM IST
Medically Verified By: Dr. Kapil Khanna
हार्ट के मरीजों को ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए अक्सर वॉक करने की सलाह दी जाती है। हार्ट के मरीजों को कोई कहता है रोजाना 10,000 कदम चलो तो सेहत दुरुस्त रहेगी। कोई कहता है कि 5, 000 कदम चलोगे तो ब्लड प्रेशर मैनेज रहेगा और हार्ट सही तरीके से पंप करेगा। आसपास के लोगों की सारी बातें सुनने के बाद हार्ट के मरीजों के दिमाग में कई तरह के कंफ्यूजन होते हैं। अगर आप भी हार्ट के मरीज हैं तो आज इस वीडियो में डॉ. कपिल खन्ना बता रहे हैं हार्ट के मरीजों को रोजाना कितने कदम चलना चाहिए और इससे क्या-क्या फायदा मिलता है। अगर आप भी हार्ट पेशेंट या आपके आसपास कोई दिल की बीमारी का मरीज है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना।