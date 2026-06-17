hamburger icon
A
Read in English
  • हेल्थ न्यूज़
  • Videos
  • हार्ट के मरीजों को रोजाना कितनी देर वॉक करनी चाहिए? डॉक्टर बता रहे हैं सही समय और फायदे

हार्ट के मरीजों को रोजाना कितनी देर वॉक करनी चाहिए? डॉक्टर बता रहे हैं सही समय और फायदे

हार्ट के मरीजों के लिए वॉक करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। लेकिन हार्ट के मरीजों को कितनी वॉक करनी चाहिए यह जानना ज्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर।

WrittenBy

Published by: Ashu Kumar Das | Published : June 17, 2026 10:08 AM IST

WrittenBy

Medically Verified By: Dr. Kapil Khanna

हार्ट के मरीजों को ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए अक्सर वॉक करने की सलाह दी जाती है। हार्ट के मरीजों को कोई कहता है रोजाना 10,000 कदम चलो तो सेहत दुरुस्त रहेगी। कोई कहता है कि 5, 000 कदम चलोगे तो ब्लड प्रेशर मैनेज रहेगा और हार्ट सही तरीके से पंप करेगा। आसपास के लोगों की सारी बातें सुनने के बाद हार्ट के मरीजों के दिमाग में कई तरह के कंफ्यूजन होते हैं। अगर आप भी हार्ट के मरीज हैं तो आज इस वीडियो में डॉ. कपिल खन्ना बता रहे हैं हार्ट के मरीजों को रोजाना कितने कदम चलना चाहिए और इससे क्या-क्या फायदा मिलता है। अगर आप भी हार्ट पेशेंट या आपके आसपास कोई दिल की बीमारी का मरीज है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना।

Watch Next

Related Videos

Related News