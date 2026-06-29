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प्रेग्नेंसी ठहरने के लिए अंडा कितना बड़ा होना चाहिए? बता रही हैं डॉक्टर

अगर आप भी प्रेग्नेंसी की प्लानिंग कर रही हैं तो आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आता होगा कि कंसीव करने के लिए (फॉलिकल) का सही साइज कितना होना चाहिए? आज इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं।

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Published by: Ashu Kumar Das | Published : June 29, 2026 5:58 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Ila Gupta

प्रेग्नेंसी प्लानिंग से पहले महिलाओं के दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं? इन्हीं सवालों में से एक है प्रेग्नेंसी के दौरान अंडा (फॉलिकल) का सही साइज कितना होना चाहिए? प्रेग्नेंसी कंसीव करने वाली महिलाओं के लिए यह सवाल बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि अंडे का साइज न सिर्फ प्रेग्नेंसी कंसीव करवाता है, बल्कि प्रेग्नेंसी का सफर कितना अच्छा रहेगा यह भी बताता है। इस वीडियो में डॉ. इला गुप्ता, चेयरपर्सन और मुख्य आईवीएफ सलाहकार, प्रिस्टिन केयर फर्टिसिटी आसान भाषा में बता रही हैं कि ओव्यूलेशन के समय फॉलिकल का सामान्य आकार कितना होता है, किस साइज पर प्रेग्नेंसी की संभावना बेहतर होती है और किन कारणों से प्रेग्नेंसी में दिक्कत आ सकती है।

इस वीडियो में जानिए:

  1. प्रेग्नेंसी के लिए फॉलिकल का सही साइज
  2. ओव्यूलेशन कब होता है?
  3. फॉलिकल मॉनिटरिंग क्या है?
  4. क्या छोटा या बहुत बड़ा फॉलिकल प्रेग्नेंसी में रुकावट बन सकता है?
  5. अंडा (फॉलिकल) का साइज छोटा होने पर कब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए?

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