प्रेग्नेंसी ठहरने के लिए अंडा कितना बड़ा होना चाहिए? बता रही हैं डॉक्टर

प्रेग्नेंसी प्लानिंग से पहले महिलाओं के दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं? इन्हीं सवालों में से एक है प्रेग्नेंसी के दौरान अंडा (फॉलिकल) का सही साइज कितना होना चाहिए? प्रेग्नेंसी कंसीव करने वाली महिलाओं के लिए यह सवाल बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि अंडे का साइज न सिर्फ प्रेग्नेंसी कंसीव करवाता है, बल्कि प्रेग्नेंसी का सफर कितना अच्छा रहेगा यह भी बताता है। इस वीडियो में डॉ. इला गुप्ता, चेयरपर्सन और मुख्य आईवीएफ सलाहकार, प्रिस्टिन केयर फर्टिसिटी आसान भाषा में बता रही हैं कि ओव्यूलेशन के समय फॉलिकल का सामान्य आकार कितना होता है, किस साइज पर प्रेग्नेंसी की संभावना बेहतर होती है और किन कारणों से प्रेग्नेंसी में दिक्कत आ सकती है।

इस वीडियो में जानिए: