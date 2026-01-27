Don’t Miss Out on the Latest Updates.
High Cholesterol Heart Attack Risks:गलत खानपान, जंक फूड, नो वर्कआउट, स्ट्रेस की वजह से high cholesterol हर age group को hit कर रहा है जब body में cholesterol limit cross करता है, तो ये चुपचाप दिल के लिए खतरा बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में पाया जाने वाला एक wax जैसा substance होता है। Body को इसकी जरूरत होती है
लेकिन ज्यादा हो जाए तो problem शुरू हो जाती है और Bad cholesterol धीरे-धीरे arteries में जमने लगता है, जिससे blood flow कम हो जाता है और blockage बनती है। इसी blockage की वजह से heart attack का risk कई गुना बढ़ जाता है। जब bad cholesterol बढ़ता है, तो ये heart की arteries को narrow कर देता है। ऐसे में अगर अचानक stress, heavy work या physical pressure बढ़ जाए, तो heart attack आ सकता है।
