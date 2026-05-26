हीट स्ट्रोक अलर्ट! दिल्ली में 44°C तापमान, क्या इससे हो सकती है मौत?

Delhi-NCR की गर्मी अब सिर्फ uncomfortable नहीं… dangerous बनती जा रही है। 43-44°C तापमान के बीच doctors warning दे रहे हैं कि body का cooling system fail होकर Heat Stroke जैसी जानलेवा condition trigger कर सकता है।

Published by: Lakshmi Sharma | Published : May 26, 2026 3:44 PM IST

Heat Stroke Symptoms:Delhi-NCR में गर्मी अब खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। IMD के मुताबिक राजधानी का तापमान 43-44°C तक पहुंच गया है और आने वाले दिन और भी ज्यादा गर्म हो सकते हैं। Heatwave alert जारी हो चुका है और doctors चेतावनी दे रहे हैं कि ये extreme heat सीधे आपकी health पर असर डाल सकती है। आमतौर पर शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा रखता है… लेकिन जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो body का cooling system fail होने लगता है। यही condition आगे चलकर Heat Stroke का रूप ले सकती है।  जो एक medical emergency मानी जाती है।

Dr Praveen Gupta,Chairman - Marengo Asia International Institute of Neuro & Spine (MAIINS), Gurugram से जानिए:

Heat Stroke क्या होता है?

Heatstroke के शुरुआती symptoms क्या हैं?

क्या Heatstroke जानलेवा हो सकता है?

किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है?

Extreme heat में खुद को कैसे safe रखें?

कौन-कौन से summer precautions जरूरी हैं?

Heatstroke Symptoms:

तेज सिरदर्द

चक्कर आना

कमजोरी

उल्टी या मतली

भ्रम या confusion

तेज बुखार

अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा पसीना आने के बाद अचानक confusion, vomiting या कमजोरी महसूस होने लगे… तो इसे बिल्कुल ignore न करें और तुरंत medical help लें।

