आई फ्लू से बचने के लिए ना अपनाएं ये घरेलू नुस्खे! इन लोगों को है ज्यादा खतरा!

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : July 13, 2026 2:13 PM IST
Eye Flu In Monsoon:अगर आंखें अचानक लाल हो जाएं...बार-बार पानी आए... खुजली, जलन या चिपचिपापन महसूस हो... तो इसे हल्के में मत लीजिए! क्योंकि हो सकता है ये Eye Flu या Conjunctivitis की शुरुआत हो। मानसून आते ही हम Skin और Stomach का तो खूब ध्यान रखते हैं... लेकिन Eyes? उन्हें अक्सर Ignore कर देते हैं।जबकि इस मौसम में बढ़ी हुई नमी, गंदा पानी, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से आंखों में Infection का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
तो आखिर... बारिश में Eye Infection इतना Common क्यों हो जाता है?Eye Flu होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?क्या इसके कोई घरेलू नुस्खे सच में काम करते हैं?और किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? यही हमने पूछा Senior Consultant Dr. Poninder Kumar Dogra से।