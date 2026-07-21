तेजी से वजन घटाती है ग्रीन या ब्लैक कॉफी? Fat Burner Coffee

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : July 21, 2026 1:45 PM IST
Weight Loss Coffee:Weight Loss के लिए Green Coffee बेहतर है या Black Coffee? सोशल मीडिया पर Green Coffee को "Fat Burner" और "Weight Loss Drink" बताकर खूब प्रमोट किया जाता है। वहीं, फिटनेस एक्सपर्ट्स अक्सर Black Coffee पीने की सलाह देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है क्या Green Coffee सच में Black Coffee से ज्यादा असरदार है, या यह सिर्फ एक और Weight Loss Myth है?इस वीडियो में Dietitian & Nutritionist अर्चना जैन बता रही हैं कि Green Coffee और Black Coffee में क्या अंतर है, इनमें मौजूद Chlorogenic Acid और Caffeine का शरीर पर क्या असर पड़ता है, और क्या सिर्फ Green Coffee पीने से वजन कम किया जा सकता है। अगर आप भी Weight Loss के लिए Green Coffee खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले जान लीजिए कि विज्ञान और एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं।