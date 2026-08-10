क्या ज्यादा ब्रेस्टफीडिंग कराने से पीरियड्स देरी में आते हैं? जानें क्या है पूरा सच

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : August 10, 2026 1:31 PM IST
Breastfeeding Delay Periods:डिलीवरी के बाद जब Baby की पूरी दुनिया मां के इर्द-गिर्द घूमने लगती है, तो मां का शरीर भी कई बड़े बदलावों से गुजरता है।लेकिन इस दौरान एक सवाल बहुत सी नई मांओं को परेशान करता है। डिलीवरी के बाद पीरियड्स वापस क्यों नहीं आ रहे?खासकर अगर मां Baby को बार-बार Breastfeed करा रही है, तो कई महीनों तक Periods का ना आना काफी Common हो सकता है।
लेकिन आखिर Breastfeeding और Periods का Connection क्या है? क्या ज्यादा Breastfeeding कराने से Periods सच में Delay होते हैं? कितने महीनों तक Periods ना आना Normal है और कब इसे लेकर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है? और सबसे जरूरी सवाल क्या Periods ना आने के बावजूद Pregnancy हो सकती है? चलिए जानते हैं इस पूरे सवाल का जवाब एक्सपर्ट से।