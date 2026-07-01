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हर डॉक्टर के दिल में बस जाती है ऐसी एक कहानी, Doctor's Day पर बता रहे हैं हेल्थ एक्सपर्ट

हम सभी के जीवन में कोई न कोई ऐसी कहानी जरूर होती है, जो न सिर्फ हमारे दिल को छू जाती है बल्कि हमें बिना किसी कारण के जीवनभर याद भी रहती है। डॉक्टर्स डे पर एक ऐसी ही कहानी बता रही हैं Dr. Sonal Gupta।

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Published by: Ashu Kumar Das | Published : July 1, 2026 1:45 PM IST

हर डॉक्टर के करियर में एक ऐसा मरीज जरूर होता है, जिसकी कहानी जिंदगीभर याद रहती है। Doctor's Day Special में Fortis Hospital, Shalimar Bagh की Principal Director & HOD, Neurosurgery, Dr. Sonal Gupta अपने मेडिकल सफर का सबसे यादगार पेशेंट मोमेंट हमारे साथ शेयर किया है। इस वीडियो में जानिए कि कैसे एक मरीज के साथ बिताया गया अनुभव केवल इलाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक डॉक्टर के रूप में उनकी सोच, संवेदनशीलता और मरीजों के प्रति जिम्मेदारी को और मजबूत बना गया। यह कहानी बताती है कि डॉक्टर बनने का सफर सिर्फ दवाइयों और सर्जरी तक सीमित नहीं होती, बल्कि विश्वास, उम्मीद और इंसानियत का भी नाम है।

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