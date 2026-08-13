Organ Donation को लेकर क्या आप जानते हैं ये बात?

Organ Donation Process: Organ donation में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि organ कौन donate कर रहा है… असली सवाल ये है कि organ को कितनी जल्दी सही मरीज तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही organ donor के शरीर से बाहर आता है, time की एक race शुरू हो जाती है। Heart, liver, kidney या lungs हर organ के लिए ये time limit अलग होती है।

लेकिन सवाल ये है कि ये पूरा process होता कैसे है?Organ को donor के शरीर से कब निकाला जाता है? कैसे सुरक्षित रखा जाता है? Recipient तक कैसे पहुंचाया जाता है और फिर कितनी जल्दी transplant किया जाता है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ हैं Dr. Prakhar Singh, Co-founder, Osvi Healthcare.