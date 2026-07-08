hamburger icon
A
Read in English
  • हेल्थ न्यूज़
  • Videos
  • अस्पताल में बेड पर लेटे हुए दीपिका कक्कड़ ने दी हेल्थ अपडेट,करवाया IV Infusion!

अस्पताल में बेड पर लेटे हुए दीपिका कक्कड़ ने दी हेल्थ अपडेट,करवाया IV Infusion!

दीपिका कक्कड़ की हेल्थ अपडेट ने कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।आखिर इलाज के दौरान शरीर में क्या-क्या बदलाव होते हैं और किन संकेतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए?

WrittenBy

Published by: Lakshmi Sharma | Published : July 8, 2026 3:54 PM IST

Dipika Kakar Health Update:टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की लिवर कैंसर से जंग एक नए चरण में पहुंच गई है। हाल ही में उनके पति शोएब इब्राहिम ने बताया कि दीपिका की इम्यूनोथेरेपी चल रही है और कम आयरन लेवल के कारण उन्हें आयरन ड्रिप भी दी गई। आखिर इम्यूनोथेरेपी क्या होती है? क्या यह हर कैंसर मरीज के लिए होती है? इलाज के दौरान कमजोरी, चक्कर और थकान महसूस होना कितना सामान्य है?

और बार-बार आयरन की कमी बीमारी की वजह से होती है या इलाज के कारण? इन सभी अहम सवालों के आसान और विशेषज्ञ जवाब जानने के लिए हमने बात की है डॉ. अरुण कुमार गोयल, चेयरमैन – सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल, सोनीपत से। वीडियो को अंत तक जरूर देखें।

Watch Next

Related Videos

Related News