अस्पताल में बेड पर लेटे हुए दीपिका कक्कड़ ने दी हेल्थ अपडेट,करवाया IV Infusion!

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : July 8, 2026 3:54 PM IST
Dipika Kakar Health Update:टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की लिवर कैंसर से जंग एक नए चरण में पहुंच गई है। हाल ही में उनके पति शोएब इब्राहिम ने बताया कि दीपिका की इम्यूनोथेरेपी चल रही है और कम आयरन लेवल के कारण उन्हें आयरन ड्रिप भी दी गई। आखिर इम्यूनोथेरेपी क्या होती है? क्या यह हर कैंसर मरीज के लिए होती है? इलाज के दौरान कमजोरी, चक्कर और थकान महसूस होना कितना सामान्य है?
और बार-बार आयरन की कमी बीमारी की वजह से होती है या इलाज के कारण? इन सभी अहम सवालों के आसान और विशेषज्ञ जवाब जानने के लिए हमने बात की है डॉ. अरुण कुमार गोयल, चेयरमैन – सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल, सोनीपत से। वीडियो को अंत तक जरूर देखें।