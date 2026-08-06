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Awarapan 2 के Trailer में आपने देखी Emraan Hashmi की जबरदस्त फिटनेस?

Awarapan 2 के Trailer Launch पर Emraan Hashmi को देखा? 47 की उम्र... लेकिन फिटनेस ऐसी कि लोग पूछ रहे ...

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Published by: TheHealthSite.com | Published : August 6, 2026 6:20 PM IST

Awarapan 2 के Trailer Launch पर Emraan Hashmi को देखा? 47 की उम्र... लेकिन फिटनेस ऐसी कि लोग पूछ रहे हैं - 'भाई, एज रिवर्स कैसे हो रही है?'6-पैक एब्स, लीन बॉडी और सुपर फिट लुक... लेकिन इसका सीक्रेट कोई मैजिक ड्रिंक नहीं है। Sources की मानें तो इमरान खुद बता चुके हैं कि वो दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं... और सबसे शॉकिंग बात? पिछले 2 साल से लगभग वही खाना खा रहे हैं!

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