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  • दीपिका कक्कड़ के लिवर कैंसर ने उठाए बड़े सवाल, Oncologist ने बताया पूरा सच!

दीपिका कक्कड़ के लिवर कैंसर ने उठाए बड़े सवाल, Oncologist ने बताया पूरा सच!

क्या आपका लिवर सच में स्वस्थ है... या बिना किसी बड़े लक्षण के धीरे-धीरे खराब हो रहा है? इस पॉडकास्ट में जानिए लिवर से जुड़े ऐसे फैक्ट्स, जिन्हें जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है।

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : July 13, 2026 3:53 PM IST

Dipika Kakar Liver Cancer:हाल ही में टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की Liver Cancer Treatment Update ने एक बार फिर इस गंभीर बीमारी पर लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन क्या Liver Cancer सिर्फ कुछ लोगों की बीमारी है, या यह एक बढ़ता हुआ Public Health Concern बन चुका है? इस खास पॉडकास्ट में Oncologist Dr. Arun Kumar Goel बताते हैं कि Liver Cancer के मामलों में इतनी अधिक मृत्यु दर क्यों है, Fatty Liver (MASLD) कितना बड़ा खतरा बन चुका है, Hepatitis B और C से जुड़े कौन-से मिथक लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं,

क्या सिर्फ LFT नॉर्मल होना स्वस्थ Liver की गारंटी है, और क्या Liver Detox Drinks व Supplements सच में काम करते हैं या सिर्फ Marketing हैं। अगर आप अपने Liver को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं या Liver Cancer से बचाव के बारे में सही और वैज्ञानिक जानकारी चाहते हैं, तो यह पॉडकास्ट अंत तक जरूर देखे

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