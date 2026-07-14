Child Psychologist का खुलासा, Bullying करने वाले बच्चों का असली कारण क्या है?

Child Bullying Cases:क्या सिर्फ एक मज़ाक… किसी बच्चे की ज़िंदगी छीन सकता है? जयपुर की 10 साल की अमायरा, बेंगलुरु के 14 साल के रौनक और ऐसे कई दर्दनाक मामलों ने एक गंभीर सवाल खड़ा किया है—क्या Bullying को आज भी सिर्फ “बच्चों की शरारत” समझना सही है? इस वीडियो में हमने एक Child Psychologist से बात की और जाना:

बच्चे अपने ही क्लासमेट को Bully क्यों करते हैं?

Bullying का बच्चे की Mental Health पर कितना गहरा असर पड़ता है?

किन Warning Signs को Parents और Teachers अक्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं?

स्कूल और परिवार मिलकर Bullying को कैसे रोक सकते हैं?

बच्चों को सुरक्षित और भावनात्मक रूप से मज़बूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप Parent, Teacher, Student या किसी बच्चे की परवरिश से जुड़े हैं, तो यह वीडियो ज़रूर देखें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ।