स्कूल जाने वाले बच्चों को लंच में क्या दें? डाइटिशियन बता रही हैं हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन

स्कूल जाने वाले बच्चों की ग्रोथ, पढ़ाई और इम्यूनिटी के लिए सही डाइट बहुत जरूरी है। इस वीडियो में जानिए बच्चों के लिए हेल्दी डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, सुबह के नाश्ते में क्या दें, टिफिन में कौन-सी पौष्टिक चीजें रखें और किन जंक फूड्स से बचें। सही खान-पान से बच्चे दिनभर एक्टिव रहते हैं, उनके फोकस को बढ़ती है और शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट प्लान जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। बच्चों को हेल्दी क्या खिलाएं इस बारे में जानकारी दे रही हैं Dietician, Rabiya Sir Gangaram hospital से। इस वीडियो में डॉक्टर इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं बच्चों के खानपान में प्रोटीन, कार्ब्स क्यों जरूरी होता है।