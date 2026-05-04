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Cancer Survivor Story: 24 साल की उम्र में स्टेज 3 Hodgkin Lymphoma से जंग | Survivor Diaries

एक ऐसी जंग, जो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन से भी लड़ी जाती है। हिम्मत, दर्द और उम्मीद के बीच छुपी है एक ऐसी कहानी, जो आपको अंदर तक छू जाएगी।

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Published by: Lakshmi Sharma | Published : May 4, 2026 2:11 PM IST

Hodgkin's Lymphoma: यह 24 साल के कैंसर सर्वाइवर उमर की दिल छू लेने वाली कहानी है, जिन्हें Hodgkin Lymphoma स्टेज 3 पर डायग्नोज किया गया। शुरुआत उनकी गर्दन के साइड में एक छोटे से सिस्ट से हुई, जो धीरे-धीरे बढ़ता गया और इसके साथ उन्होंने काफी वजन कम होना भी महसूस किया। इस दौरान परिवार के लिए यह खबर बेहद भावनात्मक थी, और उमर को कीमोथेरेपी के दर्दनाक प्रोसेस से गुजरना पड़ा। इलाज के दौरान उनके चेहरे के बाल झड़ गए और उनकी अपीयरेंस में बड़े बदलाव आए, जिससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी काफी संघर्ष करना पड़ा।

हर 15 दिन में लगने वाला ₹1.84 लाख का इंजेक्शन उनके और उनके परिवार के लिए भारी आर्थिक बोझ बन गया। उमर बताते हैं कि कैंसर के दोबारा लौटने का डर हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से वह लोगों से ज्यादा जुड़ने से बचते हैं और कई बार खुद को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद, उनका मानना है कि जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए—उनकी यह कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो किसी कठिन दौर से गुजर रहा है।

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